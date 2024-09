Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 23. bis 29. September 2024

Das Mantra der Woche: "Ich versuche, nicht vorschnell zu reagieren."

Puh, da kommt so einiges auf uns zu, das unser Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Das hat eine positive und (leider) auch eine negative Seite.

Der Montag schubst uns da gleich auf die dunkle Seite dieser Sternenwoche. Venus wandert in den Skorpion und verbindet sich im Quadrat mit Pluto. Das heißt zum einen, dass wir körperliche Nähe genießen und ausleben wollen. Aber gleichzeitig reagieren wir sehr aggressiv, wenn wir nicht kriegen, was wir uns erwartet haben. Wir sind wütend, grundlos eifersüchtig und das kann Beziehungen zerstören – und zwar nicht nur Liebesbeziehungen.

Wir gehen auch auf Freunde, Verwandte, Nachbarn oder Kollegen los, nur weil sie nicht so denken und funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Das Ende vom Lied kann sein: Wir stehen allein da – und bereuen, was wir getan haben. Was hilft? Emotionen unbedingt im Griff halten! Wenn das gelingt, können wir mit einem Lächeln schon am Dienstag auf die Sonnenseite der Sternenstraße wechseln.

Merkur treibt uns die letzten emotionalen Flausen aus, wir erinnern uns daran, wie verständnisvoll und großzügig wir eigentlich sind. Und schon sieht die Welt wieder ganz anders aus. Von allen Seiten werden uns Hände gereicht. Das ist prima für unser Vorwärtskommen und unseren Erfolg. Erst recht, weil Uranus uns geldwerte Ideen zur Verfügung stellt.

Am Mittwoch holt dann Merkur noch Neptun zu Hilfe und wir merken sofort, wenn uns jemand mit falschen Versprechungen oder Fake-News kommt. Wenn der Waage-Merkur dann am Donnerstag sich im Trigon mit Pluto verbindet, ist das ein Power-Kick für unser Selbstbewusstsein. Wir schauen uns um und stellen fest: Hey, wir sind ja auf der Gewinnerseite!