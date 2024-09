Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 29. September 2024

Das Mantra

"Ich finde meinen Weg."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Vielleicht haben wir Glück und es regnet heute. Dann fällt es uns leichter, länger im Bett zu bleiben und die Welt erst mal draußen vor der Tür zu lassen. Das ist zumindest vormittags das Beste, was wir tun können. Andernfalls könnte leicht passieren, dass uns ein Mond-Uranus-Quadrat, das in den frühen Morgenstunden gradgenau ist, die gute Laune und den Tag vermiest. Vor der Uranus-Unruhe sind wir allerdings auch im Bett nicht dauerhaft gefeit. Irgendwann müssen wir raus aus den Federn und raus in die Natur, notfalls halt mit Regenschirm. Denn mit frischer Luft und etwas Bewegung kriegen wir den Kopf frei und am ehesten unsere innere Unruhe los.

