Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 27. Mai bis 2. Juni 2024

"Ich gebe mein Geld nur für die Dinge aus, die es wirklich wert sind."

Nach der letzten Glückswoche kehrt nun wieder etwas mehr Ruhe und Ordnung ein. Soll man sich darüber jetzt freuen? Na ja, Viele werden den vergangenen Tagen hinterhertrauer, die so herrlich unbeschwert waren. Zurück zur Ordnung: Ausgerechnet Merkur, dieser Bruder Leichtfuß, hebt jetzt warnend den Zeigefinger und zeigt mit dem anderen auf unser Geld. Soll heißen: Aufpassen, wir sollten jetzt jeden Euro wie einen Schatz hüten.

Und Saturn, der sich im Sextil hinter Merkur aufbaut, setzt noch einen drauf: Sparen, fleißig sein, sein Glück in der Arbeit suchen heißt seine Devise. Luxus? Geht gar nicht. Wenigstens versprechen beide Planeten, dass sich so viel Disziplin schon in Kürze auszahlen wird. Hoffen wir, dass das auch stimmt.

Jedenfalls machen wir wie gewünscht brav unseren Kassensturz, stellen jede noch so kleine Ausgabe infrage und nehmen uns fest vor, besser aufs Geld zu schauen, kann ja nicht schaden. Beim Einkaufen lohnt es sich tatsächlich, vorher die Angebote in den Supermärkten zu checken und dann gezielt das einkaufen, was billiger ist. Wie viel man allein da sparen kann, sehen jetzt auch die, die das bisher nicht glauben wollten.

Trotzdem gibt uns am Freitag die Merkur-Konjunktion-Uranus das Gefühl, dass wir finanziell einfach nicht um die Runden kommen. Es ist ja auch Ende des Monats und da müssen wir den Gürtel sowieso ein wenig enger schnallen. Natürlich ist Geld nicht das Wichtigste im Leben, aber es fühlt sich gut an, wenn man schuldenfrei ist. Es gibt einfach die Sicherheit, die wir uns jetzt und in Zukunft wünschen. Kurzum: Unser Geld ist es ganz bestimmt wert, dass wir ein wenig besser darauf achten!

