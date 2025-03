Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 31. März bis 6. April 2025

Die gute Nachricht zuerst: Egal, was in dieser Woche vor uns liegt, was auf uns zukommt oder was alles schiefgeht – der Sonntag wird uns dafür entschädigen. Darauf dürfen wir uns wirklich freuen.

Zunächst endet der März am Montag relativ unspektakulär, trotzdem sind wir stressanfällig und vielleicht auch ein wenig leichtsinnig, was die Gesundheit betrifft. Am Dienstag ist der erste April! Viele Menschen überlegen sich da wirklich gemeine „Scherze“, um uns reinzulegen. Da sind wir aber gewarnt und auf der Hut.

Am Freitag stehen Saturn und Uranus im Sextil zueinander. Das fühlt sich an, als würden wir mit angezogener Handbremse auf der Autobahn fahren. Aber anders als der rückläufige Merkur ist diese Bremse eine Art Schutzvorrichtung, quasi eine „Leitplanke“, die uns auffängt, bevor wir einen Abgrund hinunterschlittern. Wenn also etwas nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, muss das nichts Schlechtes sein. Ganz im Gegenteil, Saturn und Uranus schützen uns vor einer Dummheit.

Das Wochenende wird dann richtig toll! Am Samstag verbindet sich Mars mit Uranus und das bringt neuen Schwung und vor allem gute Laune. Mars steht auch im Trigon zu Saturn, was Erfolg durch Geduld, Fleiß und Hartnäckigkeit verspricht. Und, wenn dann der Sonntag endlich da ist, dürfen wir auf kleine und große Wunder hoffen. Sonne und Jupiter reichen sich die Hände und tanzen in den Frühling und wir tanzen mit. Venus und Mars gesellen sich ebenfalls dazu. Das ist nicht nur eine Superchance, um den Traumpartner zu finden. Nein, das ist ein Sonntag für die Liebe allgemein! Liebe zu allen Lebewesen, zu unserem schönen Planeten Erde und ganz besonders zu uns selbst. Wir umarmen uns und strahlen...