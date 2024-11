Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 19. November 2024

Das Mantra: „Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Passend zur Advents- bzw. Vorweihnachtszeit kommt mit dem Sonne-Trigon-Neptun Magie in unser Leben. Wir lassen uns vom Lichterglanz verzaubern und die Dunkelheit des Winters empfinden wir wie eine liebevolle Umarmung. Wir haben ganz feine Antennen, die uns Botschaften aus anderen Welten zuflüstern und uns so mit den Menschen intensiv verbinden, die wir schmerzhaft vermissen. Das wird uns trösten und neue Kraft geben. Wichtig dabei ist aber, dass wir das Mond-Trigon-Saturn auch wahrnehmen und uns immer wieder in die Gegenwart zurückrufen.