Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 24. November 2024

Das Mantra: „Ich wähle meine Bezugspersonen mit Bedacht.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond macht uns den Sonntag nicht leicht. Einerseits ist seine Verbindung zu Venus etwas sehr Schönes. Wir öffnen unser Herz für die Liebe und gehen auch sehr liebevoll mit anderen um. So weit, so gut. Allerdings führt das Mond-Quadrat-Jupiter dazu, dass wir uns die Liebe so sehr wünschen, dass wir nicht mehr klar sehen können, ob Gefühle wirklich echt sind, oder ob man uns einfach nur schmeichelt, weil man sich davon einen Vorteil verspricht. Darum ist es wichtig, dass wir die Augen offenhalten und auf unser Bauchgefühl hören. Es wird uns warnen, wenn es jemand nicht ehrlich meint.