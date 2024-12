Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 2. Januar 2025

Das Mantra

„Ich fokussiere mich auf das, was mich glücklich macht!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Egal, wie der Mittwoch verlaufen ist – heute liegt ein wunderbarer Tag vor uns. Mond und Jupiter reichen sich die Hand und wollen uns einfach nur glücklich strahlen sehen. Das ist doch toll! Wir setzen uns in Ruhe hin und überlegen, was Glück für uns eigentlich bedeutet. Und wir erkennen, dass nicht Geld und Luxus das ist, wovon wir träumen, sondern Gesundheit, Liebe und Frieden auf der Welt. Jeder Morgen, an dem wir ohne Schmerz und Kummer aufwachen, ist wie ein Geschenk vom Universum. Und wir nehmen uns ganz fest vor, dieses wunderbare Hier und Jetzt in 2025 zu hegen und zu pflegen, anstatt dem Reichtum hinterherzujagen.