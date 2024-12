Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 30. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025

"Ich lasse 2024 in Liebe los und freue mich auf 2025!"

Egal, wie sehr Mond und Sterne unser Leben beeinflussen – wir lassen in dieser Woche das Jahr 2024 in Liebe los. Es ist viel passiert. Schönes, weniger Schönes, vielleicht mussten wir uns auch mit einem schweren Schicksalsschlag auseinander-setzen. Wir haben gelernt, dass die Welt oft wenig Rücksicht auf uns nimmt, und dennoch: Auch 2024 ging jeden Morgen die Sonne auf und wir sind am Beginn des neuen Jahres voller Mut und Hoffnung.

Der Neumond im Steinbock hat starke Energien, die einen Neuanfang in 2025 erleichtern können. Ob wir uns ganz auf die Liebe, eine Karriere oder inneres Wachstum konzentrieren, der Neumond im Steinbock ist ein mächtiger kosmischer Verbündeter auf unserem Weg zu neuem Glück. Und mit dieser Zuversicht fällt es uns leicht, in die Silvesternacht hineinzufeiern und um Mitternacht das Jahr 2025 mit einem liebenden Herzen willkommen zu heißen.

Das wird auch gleich schon am Freitag von Venus belohnt. Sie wandert weiter in die Fische und es wird romantisch. Gut möglich, dass wir da die Liebe auch ein wenig verklärt sehen und uns in Träume flüchten, die sich nicht erfüllen können. Auch weil Mars und Pluto in Opposition stehen, ist etwas Vorsicht geboten. Unsere Liebeserwartung könnte enttäuscht werden, und auch in finanzieller Hinsicht sollten wir jetzt sehr wachsam sein.

Am Sonntag verbindet sich die Sonne mit Saturn, was uns dabei hilft, uns innerlich neu zu sortieren und ein starkes Fundament zu schaffen, auf dem wir weiter aufbauen können. Wir sind zwar auch im neuen Jahr nicht vor Unglück gefeit, aber wir gehen jetzt stark und mutig ins Jahr 2025 und nehmen gut vorbereitet alle Herausforderungen an!