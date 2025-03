Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 20. März 2025

Das Mantra

"Ich nutze meine Frühlingsenergien für die wichtigen Dinge!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Sonne bringt nicht nur den Frühling, sondern auch jede Menge Power und wir sind auch offen für Übersinnliches. Die Widder-Sonne stärkt uns den Rücken, wir fühlen uns unbesiegbar und sollten das heute auch sein. Dabei ist es aber wichtig, dass wir nicht nur auf Erfolg und materielle Dinge aus sind, sondern, dass wir uns mit der geistigen und seelischen Welt verbinden und hören, was für Botschaften von dort kommen. Mit Mond, Venus und Merkur fühlen wir uns jedenfalls pudelwohl in allem, was wir tun, und wir haben neue Zuversicht. Toll!