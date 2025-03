Ihr Mantra des Tages für Freitag: 21. März 2025

Das Mantra

"Wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, werde ich auch niemals einsam sein."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die gestern gewonnene Zuversicht könnte heute von Saturn und Mond leider wieder ein wenig gedämpft werden. Es ist gar nicht mal so, dass uns Steine in den Weg gelegt werden. Vielmehr haben wir das Gefühl, dass wir weder Glück noch Unglück mit jemandem teilen können, der für uns da ist. Vor allem Singles haben jetzt mit der Einsamkeit zu kämpfen. Aber wenn wir mal tief in uns hinein hören und die Menschen sehen, die in unserem Leben sind, werden wir merken, dass wir uns völlig zu unrecht allein fühlen. Freunde und Familie sind da und lieben uns.