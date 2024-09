Ihr Mantra des Tages für Freitag: 4. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich fokussiere mich ganz auf mich selbst!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

An diesem Freitag läuten Venus und Saturn den Liebesherbst ein. Sie stehen im liebevollen Trigon zueinander und verstärken die Beziehungen zu den Menschen, die wir von Herzen gern haben. Was zusammengehört, wird jetzt zusammenfinden und -bleiben. Es gibt aber noch einen negativen Aspekt zu beachten: Das ist das Mond-Quadrat-Pluto, das für Machtkämpfe, Neid und Rivalität sorgt. Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Antennen ausfahren, um zu erkennen, wer wirklich ehrlich mit uns ist, oder wer uns so manipulieren will, dass wir einen Fehler machen, den wir schon bald bereuen würden.