Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 30. September bis 6. Oktober 2024

Der September verabschiedet sich mit einer harmonischen Verbindung von Mars und Saturn. Die beiden Planeten stehen im Trigon zueinander und versprechen Erfolg. Wir krempeln zum Monatsende hin nochmal so richtig die Ärmel hoch und geben Gas. Selbst Aufgaben, die in den letzten Wochen einfach nicht so recht klappen wollten, schaffen wir dank Sonne und Merkur und da dürfen wir auch mal stolz auf uns sein.

Der goldene Oktober verspricht in der ersten Woche auch seelen­klimatisch wunderschöne Herbsttage bis einschließlich Samstag. Der Sonntag könnte uns ein wenig die Laune verderben. Zunächst aber sorgt der Neumond (Sonnenfinsternis) in der Waage am Mittwoch dafür, dass zwischenmenschlich alles harmonisch und liebevoll abläuft. Der Partner überrascht uns vielleicht mit einer kleinen, unerwar­teten Aufmerksamkeit. Oder ein Kollege bringt uns einen Muffin zum Frühstück mit. Und sogar ein Wunsch könnte sich heute erfüllen.

Diese liebe­vollen Tage werden am Donnerstag auch noch von Venus und Saturn im Trigon unterstützt. Wenn es in der Partne­rschaft gekriselt hat, können wir alle Unsicher­heiten klären, Streit aus der Welt schaffen und Kompromisse finden, die beide Parteien glücklich machen. Wir halten ganz fest, was uns am Herzen liegt, und umar­men die Menschen, die wir in unserem Leben nicht mehr missen möchten.

Das sind Streichel­einheiten für die Seele, die hoffentlich am Sonntag stärker sind, als der Einfluss von Merkur und Mars im Quadrat. Die beiden Planeten wollen es ganz genau wissen: Hält unsere Liebe, oder lassen wir unseren Aggressionen bei der erstbesten Gelegenheit wieder freien Lauf? Geben wir ihnen die richtige Antwort!