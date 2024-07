Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 31. Juli 2024

Das Mantra

"Wenn mir etwas Nettes einfällt, dann sage ich es auch."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mittwoch wird eine einzige große Herausforderung an uns sein. Das liegt am Mond und an Saturn, die sich in einem recht schwierigen Quadrat verbinden. Das ist richtig anstrengend und kostet viel Zeit, Kraft und Nerven, die der eine oder andere nicht hat. Wir atmen immer wieder durch und lassen forschen Ton oder kalte Worte nicht an uns heran. Wir wissen, das ist nicht persönlich gemeint. Diese Geduld und Zurückhaltung wird am Abend dann auch vom Mond-Sextil-Venus belohnt. Wir kriegen ein liebes Kompliment, das diesen Tag doch noch retten wird.