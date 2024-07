Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 29. Juli bis 4. August 2024

"Ich find meinen inneren Frieden auch in turbulenten Zeiten!"

In dieser neuen Woche gibt es außer dem Lauf des abnehmenden Mondes, der am Sonntag in einem Neumond im Löwen endet, nur noch eines zu beachten. Und das ist ein nicht ganz ungefährliches Venus-Quadrat-Uranus, das am Freitag gradgenau ist, aber bereits davor und auch noch danach Probleme in der Liebe bringen kann – und zwar bis hin zur Trennung zwischen Paaren, Freunden, Verwandten und auch Kollegen.

Dieses Quadrat wird eine Herausforderung werden, die wir aber durchaus meistern können. Wir spüren diese Konstellation zunächst nur leicht, es ist fast wie ein Erahnen, dass etwas auf uns zurollt und wir wissen nur noch nicht genau, was es ist. Das macht uns Angst und wir sind innerlich angespannt und unruhig. Vielleicht stehen wir vor einem Scheideweg und wissen nicht genau, welche Richtung wir einschlagen sollten. Unser Leben wird sich, so wie wir es kennen, verändern und das ist nie so ganz leicht. Gut möglich, dass ein Mensch, den wir sehr lieben oder gern haben, genau die andere Richtung wählt als wir. Dann müssen wir das akzeptieren und in Liebe loslassen. Vielleicht führen die Wege ja auch wieder zueinander, aber momentan müssen wir uns den Gegebenheiten so flexibel wie möglich anpassen.

Dabei hilft uns ab Sonntag der strahlende Neumond im Löwen! Er lädt uns ein, unsere innere Leidenschaft und Kreativität zu entfachen und ganz für uns selbst einzusetzen. Er sagt uns laut und deutlich, dass nun wir an der Reihe sind, unsere Träume zu verwirklichen. Wer uns auf dem Weg begleiten will, ist herzlich eingeladen. Wem das zu unsicher und schwierig ist, wird leider auf der Strecke zurückgelassen.