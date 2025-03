Ihr Mantra des Tages für Montag: 3. März 2025

Das Mantra

"Ich gebe Kontrolle ab und bleibe ganz bei mir und meinen Aufgaben."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diese erste März-Woche wird eine Woche der klaren Worte. Merkur steht ab heute im Widder und das verlangt Ehrlichkeit und Mut zur Wahrheit. Und beides ist nicht immer so leicht, wenn man Menschen, die man gern hat, etwas sagen muss, was sie verletzt. Aber Merkur hilft uns dabei und wir vertrauen auf seine starken Energien. Manchmal fällt es auch leichter, die Dinge aufzuschreiben. Auch da ist Merkur an unserer Seite. Der Mond grätscht allerdings ein wenig dagegen, wenn er sich im Quadrat mit Pluto verbindet. Dann wollen wir die Kontrolle über unsere Mitmenschen – das funktioniert nicht.