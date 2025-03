Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 3. bis zum 9. März 2025

"Ich freue mich auf den Frühling!"

Der März ist da und tatsächlich riecht es draußen schon nach Frühling. Und uns lockt dieser Duft ins Freie, wir begrüßen erste Blumen, die ihre Köpfchen der Sonne entgegenstrecken. Bei all der guten Frühlingslaune wollen wir Menschen, die wir mögen, nicht verletzen, und wir würden gern ein Auge zudrücken. Merkur, ab Montag im Widder, verlangt jedoch klare Worte, die Wahrheit muss ans Licht. Aber: Wahrheit muss nicht verletzen, sie kann auch heilsam sein!

Wenn sich Merkur am Mittwoch im Sextil mit Pluto verbindet, können wir uns erklären – ohne, dass wir uns dabei verheddern. Vielleicht hat sich da einiges in der Beziehung aufgestaut und längst wäre eine Aussprache fällig. Im Job können klärende Worte mit dem Chef oder den Kollegen jetzt auch nicht schaden. Genau das ist die (Frühlings-)Botschaft von Merkur: Alles, was da im Dunkeln munkelt, muss raus ins Licht! Wir sehen die Probleme, sprechen darüber und lösen sie.

Den wichtigsten Aspekt in dieser Woche gehen dann Sonne und Mars ein. Sie verbinden sich in einem Trigon! Das ist so etwas wie der Startschuss für den astrologischen Frühling. Spüren Sie es auch schon? Es kribbelt und prickelt, da ist wieder Optimismus im Herzen und Freude. Freude worauf eigentlich? Warten Sie es ab. Ein zauberhafter Flirt hier, ein unerwartetes Kompliment da, ein unverhofftes Lob vom Chef und am Horizont leuchten da plötzlich verlockende Chancen und erste Erfolge. Dieser Frühling will uns alle verzaubern. Freuen wir uns darauf!