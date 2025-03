Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 4. März 2025

Das Mantra

"Ich erfreue mich an den kleinen Glücksmomenten eines jeden Tages!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute verbindet sich der Mond zum einen mit der Sonne und zum anderen mit Mars und beide Male in einem Sextil. Das kann eigentlich nur ein guter Tag werden. Irgendwie ist der Himmel blauer, das Gras grüner, die Blumen bunter und die Menschen freundlicher. Da lässt sich einiges klären und zwar ganz ohne Zwang, Missgunst oder Sturheit. Das Motto für heute lautet: „Leben und leben lassen.“ Durch die starken Mars-Energien haben wir auch ziemlich viel Power und wir wollen uns bewegen. Das ist natürlich in der erwachenden Natur doppelt so schön wie im Fitnessstudio oder zu Hause. Wir wollen raus und Frühlingsluft schnuppern.