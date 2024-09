Ihr Mantra des Tages für Montag: 30. September 2024

Das Mantra

"Ich bin voller Ruhe und Kraft."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der letzte Tag im September verspricht Erfolg, denn Mars und Saturn geben nochmal alles, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Plötzlich klappen Dinge fast wie von Zauberhand und wir dürfen uns über den Lohn unserer vergangenen Mühen freuen. Am Nachmittag wirkt allerdings eine Mond-Opposition-Saturn, was die Nerven blank legt. Ein falsches Wort und wir rasten kurz mal aus – was auf andere sehr befremdlich wirkt. Am Abend müssen wir dann auch noch unsere Kontrollsucht in den Griff kriegen, sonst wird dieser eigentlich schöne Montag von Streit überschattet.