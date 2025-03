Ihr Mantra des Tages für Samstag: 22. März 2025

Das Mantra

"Auch in herausfordernden Zeiten bewahre ich Ruhe…"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Samstag wird so richtig heiß! Die Leidenschaft brodelt, unser Blut kocht. Wer eine*n Partner*in hat, kann das nun auch ungehemmt ausleben. Aber Vorsicht! Der Mond geht nacheinander Quadrate ein mit Neptun, Sonne, Venus und Merkur. Da überspannt man den Bogen leicht. Ein Flirt kann jetzt zum Fremdgehen verleiten und das würde vermutlich ganz schnell auffliegen und das Ende einer Liebe bedeuten. Darum ist es klug, wenn wir die ungestüme Kraft in uns für Gutes nutzen. Zum Beispiel, um für die Umwelt zu kämpfen oder ehrenamtlich in einem Tierheim auszuhelfen. Es gibt so viel zu tun.