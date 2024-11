Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 17. November 2024

Das Mantra

„Ich fühle mich glücklich in der Gegenwart!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Sonne und Uranus wecken einen großen Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit in uns. Und wir sollten uns da­rüber freuen und dankbar dafür sein, dass wir in einem Land wohnen, wo beides sozusagen ein Grundrecht ist. Viele Menschen sind nicht in so einer glücklichen Lage. Trotzdem können uns mit Mond und Saturn Ängste quälen, alles zu verlieren, was wir haben. Machen wir Hand in Hand mit Mond und Merkur einen Schritt nach dem anderen, dann belohnen uns Mond und Jupiter mit der Erkenntnis, dass wir ein wunderbares Leben leben dürfen.