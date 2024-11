Ihr Mantra des Tages für Samstag: 16. November 2024

Das Mantra

„Ich traue mir alles zu, was ich schaffen will!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Während Mond und Mars am Donnerstag eher für kleinere Missgeschicke und Unfälle gesorgt haben, stehen sie heute im Sextil zueinander und nehmen uns so die Angst vor Versagen. Wir wissen genau, was wir uns zutrauen können, und lassen uns das auch nicht ausreden. Zuvor wirken auch noch Mond und Pluto im Trigon zueinander stehend, was uns einen klaren Weg zeigt, wie es weitergehen kann. Darum sollte dieser Samstag auch ein richtig guter Tag werden. Wir haben ein Ziel vor Augen und mag es auch noch so weit entfernt sein: wir machen heute den ersten Schritt in die richtige Richtung und brauchen dabei auch keine Hilfe.