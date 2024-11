Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 11. bis 17. November 2024

Mal ehrlich: jeder von uns sehnt sich nach irgendeiner Form von Liebe und Zuneigung.

Aus „Liebe“ sind Verbrechen geschehen, Kriege geführt und Herzen gebrochen worden. Dabei ist doch die Liebe eigentlich etwas, das die Menschen zusammenführen und stärker machen sollte.

Wenn am Montag Venus in den treuen Steinbock wandert, wird die Liebe – die wahre Liebe – durch ein unsichtbares Band gefestigt. Und zwar nicht nur die Liebe im Sinne von Ehe bzw. von zwei Menschen, sondern vielmehr die Liebe, die alles umfasst. Oft glaubt man Singles nicht, wenn sie beschwören, ohne einen Partner glücklich zu sein. Manche Menschen können sich das nicht vorstellen. Doch, wer ein großes Herz hat und es nicht verschließt, begegnet der Liebe in so vielen anderen Dingen. In der Katze, die einen morgens weckt. In den besten Freunden, mit den man lachen und weinen kann und in jedem Sonnenstrahl, der sanft das Gesicht streichelt. Und Venus öffnet unsere Herzen eben für die ganz großen Emotionen.

Leider machen uns dagegen Merkur und Saturn das Leben ein wenig schwerer. Sie verbinden sich im Quadrat und kosten uns im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Hemd. Jetzt müssen wir sparsam sein, damit wir nicht in die roten Zahlen rutschen. Jeder Cent zählt! Darum jetzt schon darüber nachdenken und genau planen, wie kostspielig dieses Jahr Weihnach­ten sein soll. Es muss wirklich nicht immer das Teuerste unterm Baum liegen. Kleinigkeiten machen oft viel mehr Freude.

Der Vollmond im Stier am Freitag verführt uns zum Schlemmen - also lieber gut auf die Kalorientabelle achten. Und die Sonne und Uranus fordern uns am Sonn­tag auf, dankbar für unsere Freiheit und unsere Unabhän­gigkeit zu sein. Beides ist keine Selbstverständlichkeit.