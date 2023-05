Ihr persönliches Familienhoroskop von 2013 bis 2020

Was wird aus Ihren Kindern, dem Partner, den Eltern und Geschwistern? In den nächsten sieben Jahren kann viel in einer Familie geschehen. Lesen Sie es gleich im großen Familienhoroskop!

Am 26. Juni 2013 wanderte Jupiter von den unbeschwerten Zwillingen in das Familienzeichen Krebs. Damit wird die Basis für die Zukunft vieler Familien neu festgelegt.

Lesen Sie deshalb gleich das große Familienhoroskop. Wie wird sich Ihre Welt von Jahr zu Jahr verändern? Was wird Uranus bewirken, der 2018 in den Stier wandert und damit unser Wirtschaftssystem endgültig transformiert. Welchen Einfluss werden Pluto, Neptun und Saturn auf Sie haben?

>> Finden Sie dazu hier zuerst die Jupiter-Position Ihres Geburtstjahres heraus. >>

Und lesen Sie dann HIER im Familienhoroskop nach!