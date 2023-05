Ihr persönliches Mars-Horoskop: Mars in den Zwillingen

Ihr Mars ist voll aktiviert, steht wie unter Strom. Sie müssen es spüren, weil Sie derzeit nicht warten können, ständig zu Blitzentscheidungen drängen. In denen eine Ihrer großen Stärken liegt, wenn Sie Ihre Vernunft dabei nicht gänzlich ausschalten und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Lassen Sie sich Zeit, lassen Sie vor allem den anderen Menschen Zeit, überrollen Sie die Freunde , Partner und Kollegen nicht mit Ihrem Aktivismus. Sie waren in den letzten Monaten wie gefesselt, jetzt sind Entscheidungen dringend nötig, das ist richtig, aber überfordern Sie sich nicht selbst dabei. Setzen Sie auf Ihre Überzeugungskraft. Sie finden die richtigen Worte, die richtigen Argumente, die Sie im Beruf, aber auch in der Beziehung weiterbringen werden. Schweigen Sie nicht länger.

