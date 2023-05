Ihr persönliches Mars-Horoskop: Mars im Krebs

Ihr Mars wird von der Sternen-Wende ziemlich gebremst. Dennoch erwacht in Ihnen jetzt ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit den anderen, mit Kollegen , Freunden, aber auch mit dem Partner. Sie haben feinste Antennen dafür, was die Menschen in Ihrer Umgebung beschäftigt, was für Stimmungen herrschen, was Sie tun müssen, um alles für sich zum Guten zu wenden. Ihre große Chance erlebt jetzt die Beziehung oder das Verhältnis zu einem Menschen, der Ihnen in diesen Tagen noch begegnen wird und der Ihr Leben verändert. Derzeit liegt es an Ihnen, Ihre Bedürfnisse, Ihre Wünsche auszusprechen und durchzusetzen. Und sich nicht weiter überfahren zu lassen. Sie überwinden jegliche Krise, wenn Sie nur wollen und bereit sind, dafür zu kämpfen und aktiv zu werden.

