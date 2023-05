Ihr persönliches Mars-Horoskop: Mars im Schützen

Ihr Mars wurde von der Sternen-Wende direkt aktiviert. Er bringt eine beschwingte, optimistische Stimmung in Ihr Leben. Sie sind voller Abenteuerlust und gehen aber auch mit Begeisterung an die Arbeit. Genau das, was Sie jetzt brauchen, um Ihre Ziele und Ihre Wünsche durchzusetzen. Dabei wird Ihnen Ihre enorme Beweglichkeit, aber auch Ihre Gabe, die Probleme genau einzuschätzen und die Menschen, die damit zusammenhängen, genau zu beobachten. Folgen Sie dieser Einschätzung, kalkulieren Sie Ihre Chancen ganz genau, das wird Sie im Beruf und bei Geldsorgen weiterbringen. Privat schmiedet Sie ein ehrliches, impulsives Geständnis mit den Menschen zusammen, die Ihnen nahestehen.

