Ihr persönliches Mars-Horoskop: Mars im Wassermann

Ihr Mars entfaltet seine ganze Kraft, angeknipst wie ein erhellendes Licht von der Sternen-Wende. Sie werden jetzt viele Freunde und Mitstreiter gewinnen, zufällige Begegnungen bereichern Ihr Leben. Man kann Ihrem originellen, offenen Wesen, das frische Stimmung in jede Gesellschaft, an jeden Arbeitsplatz bringt, einfach nicht widerstehen. Mit diesem ganz besonderen Charme verzaubern Sie Freunde, Chefs, Partner, Kollegen . Das ist Ihre große Stärke, die Ihnen wichtige Erfolge im Beruf, aber auch privat einbringen wird. Sie waren in letzter Zeit oft ziemlich gereizt und unbeständig in Ihren Stimmungen. Das hat Sie vom Partner und überhaupt von den Menschen, die Ihnen nahestehen, entfernt. Jetzt gewinnen Sie viele Sympathien zurück.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann!