Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 14. bis 20. April 2025

Der Mond begleitet uns durch diese Osterwoche. Am Montag sorgt der abnehmende Mond im Skorpion leider für ein wenig Unsicherheit. Es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Am Tag darauf verstärken Mond-Trigone zu Venus und Saturn sowie eine Opposition zu Uranus unsere Leidenschaft. Kleine Zweifel können allerdings weiterhin aufkommen.

Am Mittwoch verleihen uns verschiedene Mond-Verbindungen Ausdrucksstärke und endlich kehrt unser Selbstbewusstsein zurück. Am Gründonnerstag steht der Mond in einer Opposition zu Glücksplanet Jupiter, was den Tag emotional herausfordernd machen kann. An Karfreitag sind wir dann besonders angespannt... Der Mond geht vier schwierige Quadrate ein. Nur ein Mond-Sonne-Trigon bringt etwas Erleichterung an diesem nachdenklichen Tag.

Am Osterwochenende entspannt sich die Stimmung dann wieder. Wir genießen einen frühlingshaften Samstag und am Ostersonntag stehen Liebe, Spaß und Spontanität im Vordergrund. Zum Glück ermöglichen uns die Mond-Energien doch noch harmonische Feiertage!

Lesen Sie außerdem: Das große Osterhoroskop 2025: So werden Sie von den Sternen überrascht!