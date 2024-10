Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 14. bis 20. Oktober 2024

Der Mond entführt uns in dieser Woche auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir starten mit einer eher herausfordernden Dynamik in die Woche, wenn der Mond am Montag in Konjunktion zu Saturn steht, was zu Selbstzweifeln führt. Besser wird es am Dienstag, denn dann bietet uns ein Trigon zu Mars und Venus romantische Möglichkeiten.

Das Highlight der Woche erwartet uns am Donnerstag mit dem Vollmond im Widder. Er bringt intensive Energien - kann jedoch in Kombination mit dem Quadrat zu Mars auch für Konflikte sorgen. Am Freitag hilft die Opposition von Mond und Merkur uns dabei, Klarheit in unsere Gedanken und Gefühle zu bringen. Damit sind wir dann auch noch am Wochenende beschäftigt - der Mond weicht nicht von unserer Seite.