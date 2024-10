Oktober-Vollmond am 17.10.2024: Damit bereichert uns der kraftvolle Supermond im Widder!

Das Sternzeichen Widder zählt neben Löwe und Schütze zu den drei Feuerzeichen und verfügt über reichlich Energie, Dynamik und Mut. Wo andere noch zögern, packt ein Widder mutig an. Der Vollmond, welcher ohnehin schon starke Energien mit sich bringt, wirkt in Kombination mit dem Zeichen Widder wie eine fantastische Energiespritze auf uns.

Die Neugier des Widders regt dazu an, sich in Abenteuer zu stürzen und seine eigenen Grenzen auszutesten. Wagen Sie also ruhig mal einen Blick über den Tellerrand und überlegen Sie sich, was Sie in nächster Zeit noch ausprobieren möchten. Der Widder-Vollmond bereichert uns, in dem er dazu antreibt, neue Wege zu gehen und für die gewünschte Abwechslung im Leben zu sorgen. Da Widder auch sehr zielstrebig sind, hilft das nun auch den anderen Sternzeichen im Job voranzukommen und gesetzte Ziele können endlich erreicht werden.

Allerdings wollen Widder manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand und können es in ihrem Ehrgeiz schnell mal übertreiben. Achten Sie an diesem Vollmond daher darauf, sich zu sortieren und alles der Reihe nach anzugehen. So vermeiden Sie Überforderung und kommen noch besser voran. Wer sich in letzter Zeit müde und kraftlos gefühlt hat, erhält durch die Vollmond-Energien neuen Antrieb.

In der Liebe sorgt der Widder-Vollmond für mehr Leidenschaft und Spontanität, weshalb Paare sowie Singles sich auf intensive Liebesstunden freuen dürfen. Wir sind mutiger, können Hemmungen und Ängste ablegen und schlagen auch ein Liebesabenteuer nicht aus. Das wohlwollende Venus-Pluto-Sextil, welches am Vollmondtag gegen 14:30 Uhr stattfindet, unterstützt die Vollmondwirkung zusätzlich. Das Sextil bringt uns dazu, unsere Gefühle und Emotionen noch mehr zuzulassen. Neben romantischen Liebesbekenntnissen kann es damit auch neue Beziehungen und Freundschaften kommen.