Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 5. bis 11. Mai 2025

Vor uns liegt eine aufschlussreiche Woche, in der wir uns über vieles klar werden können. Sie beginnt mit einem harmonischen Mond-Merkur-Trigon sowie einem Mond-Jupiter-Sextil, das uns Glück bringt. Am Montagnachmittag könnte es allerdings kurz zu innerer Unruhe kommen, denn dann befindet sich der Mond im Quadrat zu Uranus. Der Dienstag steht ganz im Zeichen des zunehmenden Jungfrau-Mondes, der unsere Gesundheit stärkt und alternative Heilmethoden begünstigt. Weiter geht es am Mittwoch mit einem positiven Mond-Sonne-Trigon und wir starten unbeschwert in den Tag. Doch das Quadrat zu Jupiter warnt abends vor Übermut. Besonders emotional wird es am Donnerstag: Der Mond steht in Opposition zu Saturn, Neptun und Venus, was zu Stimmungsschwankungen führen kann. Dank des Trigons zu Pluto erkennen wir jedoch in der zweiten Tageshälfte, was wirklich zählt. Kurz vor dem Wochenende sorgt das Mond-Sextil zu Mars für Energie und Motivation. So bringen wir den letzten Arbeitstag der Woche gekonnt hinter uns.

Das Wochenende wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Samstag überwiegen zum Glück die positiven Energien, doch der Sonntag stellt uns mit Mond-Quadraten zu Pluto und Mars vor emotionale Herausforderungen. Das ist besonders belastend, wenn man den Muttertag im Kreise der Familie verbringen möchte. Doch Liebe gleicht vieles aus – und genau dabei können die Mond-Mantras helfen!

