Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 7. bis 13. Oktober 2024

Die Mondenergien halten in der Woche vom 7. bis 13. Oktober wieder einige Überraschungen und starke Energien für uns bereit. Mit dem Schütze-Mond starten wir zunächst schwungvoll in den Montag. Die Lust auf Abwechslung und Bewegung steigt, gleichzeitig wird vor allem in der Partnerschaft Tacheles geredet.

Die Mondpause am Mittwochmorgen kann dann erstmal etwas kräftezehrend wirken. Alles geht viel langsamer voran und Sie sollten mit reichlich Gelassenheit den Tag beginnen. Herrscht dann aber ab 11:39 Uhr der zunehmende Mond im Steinbock, fühlen wir direkt den lebhaften Wechsel. Es herrscht eine pflichtbewusste und ehrgeizige Stimmung, in der tolle Erfolge möglich sind.

Wenn der Mond dann ab Freitag im geistreichen Wassermann steht, können wir uns auf ein kreatives und geselliges Wochenende freuen.

