In der Woche ab dem 26.08.24 lässt Venus die Herzen dieser 3 Sternzeichen höherschlagen!

Was für eine Ausstrahlung, lieber Stier! Sie bleiben definitiv nicht unbemerkt, wenn Sie den Raum betreten. Das liegt natürlich an der kraftvollen Venus in dieser Woche - doch auch Uranus spielt eine Rolle. Denn unser experimentierfreudiger Nachbarplanet ermutigt Sie zu Typveränderungen. Das verleiht Ihnen nicht nur einen tollen neuen Look, sondern damit einhergehend auch sichtbares Selbstbewusstsein. Ihnen werden die Herzen in dieser Woche nur so zufliegen! Sind Sie bereit für spannende Flirt-Abenteuer?

Der Tipp der Sterne für die Woche: Wagen Sie mal etwas Neues und nehmen in dieser Woche jede Einladung an, die an Sie ausgesprochen wird. Dann kommen Sie unter Leute und lernen mit Leichtigkeit jemanden kennen!