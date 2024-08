Das Horoskop zum August-Happy-End ab dem 26.08.24: Was ab jetzt besser wird

Morgens aufwachen und voller Begeisterung den Tag beginnen. Die Leichtigkeit des Seins spüren, sich auf die Liebe und all das freuen, was uns Sorgen und Ängste vergessen lässt. Wie sehr haben wir das zuletzt vermisst! Jetzt endlich bringen die Sterne die Freude in unser Leben zurück. Denn jetzt schenken uns vor allem Venus und Uranus traumhaft schöne Momente. Und schon leuchtet alles in helleren Farben: die Liebe, die Karriere, sogar die Finanzen. Aber da ist jetzt auch die bange Frage: Wie lange hält dieses Glück an? Werfen Sie einfach einen Blick in das "Horoskop der Freude", das wir für Sie vorbereitet haben!

Vor uns liegt eine wahrhafte Traumwoche – besonders dank einer starken Venus-Energie werden wir in beste Stimmung versetzt. Die fantastischen Momente, die sich mit Unterstützung der Liebesgöttin ergeben, beleben jedoch nicht nur die nächsten Tage, sondern bleiben in den kommenden Monaten und auch im nächsten Jahr erhalten. Mit den kraftvollen kosmischen Einflüssen, die sich aktuell am Himmel zeigen, sind Liebe, Erfolg und Wohlstand für Sie zum Greifen nah. Grund genug, einen ausführlichen Blick auf die positiven Veränderungen zu werfen, die in Ihrem Leben jetzt anstehen und langfristig wirken werden.

