Sie sind bekannt für Fleiß, Disziplin und Weitblick und diese Eigenschaften zahlen sich 2016 aus

Sie haben Glück: Glücksbringer Jupiter ist bis September in Ihrem Zeichen und bringt Ihnen ein paar tolle Chancen - Sie müssen sie nur ergreifen. Saturn und Neptun raten zu genauer Planung und konsequentem Handeln. So werden Sie 2016 erfolgreich bestreiten.



Ihre Liebessterne 2016: Sie werden dank Jupiter zwar mit Glück in der Liebe rechnen können, doch Saturn und Neptun ermahnen Sie, dass Sie dafür auch etwas tun müssen. Sich zurückzulehnen und zu warten wird Sie nicht voranbringen. Singles sollten gleich die Karnevals und Faschingszeit nutzen, in dieser Zeit kann aus einem Flirt mehr werden.

Vergebene Jungfrauen sollten mit ihrem Partner gleich zu Beginn des Jahres bis Anfang März eventuelle Großprojekte angehen. Danach im März könnte es ein paar kleinere Streitereien geben, doch von Mai bis Juli läuft es wieder weitgehend reibungslos. Dann im August erwartet Sie ein regelrechtes Liebeshighlight: Vergebene Jungfrauen können gar nicht genug von ihrem Partner bekommen und Singles könnten einige heiße Bekanntschaften machen. Allerdings sollten Sie als Single die Finger von Vergebenen lassen, das könnte Ihnen unter Saturn und Neptun nur Kummer bringen.

Im Oktober wird Ihre Kommunikation gestärkt und Sie führen tolle Gespräche, die Sie mit Ihrem Partner oder einem anderen Menschen näher zusammenbringen. Ab November bringen Venus und später auch Mars eine Menge Licht und Romantik in die graue Jahreszeit.



So läuft es 2016 im Job: Nur Mut, das kommt gut an! Sie zeigen richtige Führungsqualitäten und stecken mit Ihrem Optimismus auch Ihre Kollegen an. Mit Mars sind Sie gleich zu Beginn des Jahres bis März und dann von Mai bis August voller Energie. Mit dieser Motivation kommen Sie Ihren Karrierezielen gleich ein ganzes Stück näher. Stehen Verhandlungen an? Von April bis Juni können Sie dabei auf Unterstützung von Merkur zählen. Vielleicht können Sie ja ein höheres Gehalt für sich aushandeln. Oder planen Sie eher eine spannende Weiterbildung? Von Ende Juli bis Anfang Oktober saugen Sie neues Wissen wie ein Schwamm auf.

Finanziell sollten Sie 2016 nichts überstürzen. Wägen Sie genau die Pros und Contras ab, bevor Sie größere Investitionen machen oder langfristige Verträge abschließen. Der Mai ist ihr bester Monat, da haben Sie den richtigen Riecher und treffen gute Entscheidungen. Doch auch der April und Juni und von August bis Oktober sieht es finanziell gut aus.



Ihre Gesundheit 2016: Mit der Unterstützung von Jupiter können Sie 2016 Ihr Wohlbefinden und Ihre Fitness verbessern. Auch kleinere Wehwehchen könnten Sie jetzt gut auskurieren. Doch Sie sollten dafür wirklich auf sich achten und das Wohl anderer nicht immer Ihrem eigenen vorziehen.

Gleich zum Jahresanfang bis März sind Sie fit wie ein Turnschuh, danach brauchen Sie bis Ende Mai erst mal viel Erholung. Im Juli, August und Oktober haben Sie dann ein erneutes Fitness-Hoch. Genießen Sie es.

Sollten Ihnen dann der Sinn nach Erholung und Wellness stehen, bietet der November dafür ideale Voraussetzungen. Verwöhnen Sie sich.

