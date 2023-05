Alles wird gut. Sie können sich wirklich auf 2016 freuen

Man kennt Sie sonst eher als Temperamentbündel, doch 2016 gibt Ihnen Saturn ein Extraportion Gelassenheit und Geduld. Vor allem für die Karriere ist das gerade sehr förderlich. Und auch in der Liebe kann 2016 einiges gehen...



Ihre Liebessterne 2016: Saturn erfordert Flexibilität. Das kann gut oder schlecht sein, doch 2016 heißt das für Sie in der Liebe vor allem viel Spaß und Abwechslung. Ihnen wird garantiert nicht langweilig. Single-Löwen können sich vor Verehrern kaum retten und es geht ihnen richtig gut dabei. Liierte Löwen erleben eine tolle, abwechslungsreiche Zeit mit ihrem Partner. Doch der Partner muss dabei einiges mitmachen.

Mars bringt von März bis Mai, besonders aber im April, heiße Leidenschaft. Singles können sich über die eine oder andere aussichtsreiche Bekanntschaft freuen. Vergebene Löwen sollten in ihre Beziehung frischen Wind bringen - vielleicht ja mit einem gemeinsamen Urlaub? Im Juli könnte es mal ein wenig kriseln, doch schon im August ist wieder alles gut.

Wer im Frühling noch nicht seine/n Liebste/n gefunden hat, findet ihn/sie spätestens im September, denn so starke Liebessterne mit Venus, Mars und Jupiter hatte der Löwe schon lange nicht mehr. Paare könnten jetzt den nächsten größeren Schritt in ihrer Beziehung angehen - vielleicht heiraten oder den Kinderwunsch angehen. Die tolle Liebesstimmung hält auch noch bis zum Ende des Jahres an. Genießen Sie diese Zeit.



So läuft es 2016 im Job: Dank Saturn und Uranus haben Sie 2016 genau den richtigen Riecher, wann Sie auf altbewährte Methoden setzen sollten und wann Sie neue Maßnahmen probieren sollten.

Anfang des Jahres bis Mai müssen Sie ein wenig mehr Einsatz zeigen, doch Sie können auf die Unterstützung Ihrer Kollegen zählen. Im Juni können Sie mit beeindruckenden Ideen auftrumpfen und auch in der zweiten Jahreshälfte fahren Sie dank Jupiter viele Erfolge ein. Überlegen Sie, sich selbstständig zu machen? Saturn und Uranus unterstützen Sie im September in Ihrem Vorhaben.

Finanziell passt der strenge Saturn darauf auf, dass Sie nicht über die Strenge schlagen. Ende März, Anfang April, Mitte Juni und in den letzten beiden Juliwochen läuft es besonders gut in Geldangelegenheiten. Ab September unterstützt die tolle Jupiter-Saturn-Position alles rund um dasThema Immobilien. Jetzt ist die richtige Zeit für einen Wohnungswechsel oder gar einen Hauskauf.



Ihre Gesundheit 2016: Der strenge Saturn achtet nicht nur auf Ihre Geldausgaben, er hilft Ihnen auch dabei, mit Ihren Kräften richtig hauszuhalten. Als typischer Löwe sind Sie viel unterwegs, doch Sie spüren jetzt, wann Sie eine Pause brauchen. Sie ernähren sich bewusst und treiben Sport.

Wenn Sie Mars von März bis Mai unterstützt, erleben Sie ein richtiges Leistungshoch. Sie stecken voller Energie, ob im Alltag oder auch beim Sport.

Im April, Juni und Juli sollten sie sich auch mal ein wenig Wellness gönnen. Tun Sie etwas für sich und vermeiden Sie unnötige Belastungen. Danach von August bis Oktober geht es dann aber wieder lebendiger zu. Ihre Energien sind wieder da und Sie brauchen Sport, um sie rauszulassen. Das geht so auch bis zum Ende des Jahres weiter, doch im November und Dezember sollten Sie auch auf genügend Ausgleich (in Form von Schlaf?) achten.

