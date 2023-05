2016 punkten Sie mit Ihrer charmanten Art und Ihrem Einfühlungsvermögen

Setzen Sie sich gegen andere durch, Mars unterstützt Sie dabei! Durch Ihr diplomatisches Geschick, das für eine Waage typisch ist, und mit jeder Menge Charme gelingt Ihnen das sogar, ohne andere zu erzürnen. Ab September bringt Ihnen dann auch Jupiter einige Glücksfälle.



Ihre Liebessterne 2016: Sie werden 2016 einige Hochs und Tiefs erleben, aber im Großen und Ganzen überwiegen die guten Erfahrungen. Im Januar geben Ihnen Venus und Saturn Stabilität und Sie können mit Ihrem Partner viele Ihrer Pläne umsetzen. Singles genießen derweil die Bestätigung durch ihre Verehrer, genießen aber ihre Freiheit noch mehr, sodass da wohl noch nichts Festes draus wird.

Im Februar könnten ein paar klärende Gespräche dabei helfen, die Harmonie zu erhalten. Im März wird es dafür aber schon wieder leichter. Im April kümmern Sie sich lieber um Ihre Freundschaften als um ihre Liebschaften. Von Mai bis Juni bringen Ihnen Sonne und Venus eine wunderbare Liebes-Zeit. Waage-Singles sollten jedoch nichts überstürzen: Erst im Juli wissen Sie wirklich, für wen Ihr Herz schlägt.

In Partnerschaften könnte es bis Mitte Juli immer wieder ein wenig kriseln, doch danach wird es dafür umso schöner. Vor allem im September schweben Sie auf Wolke 7, denn Venus und Jupiter wandern durch Ihr Zeichen. Diese Zeit verspricht Großes: Singles verlieben sich, Paare könnten jetzt heiraten. Aber auch kleinere Projekte mit Ihrem Partner werden jetzt begünstigt, wie die erste gemeinsame Wohnung. Der Jahresausklang wird wunderschön: Jupiter und Saturn sorgen ab Oktober für Harmonie, Venus und Mars für Leidenschaft.



So läuft es 2016 im Job: Sie sind als typische Waage ein Meister der Diplomatie, was Ihnen auch 2016 weiterhelfen wird. Mit Saturn erhalten Sie außerdem das nötige Durchhaltevermögen, um Ihre Ziele - und sind sie noch so hoch - zu erreichen.

Zum Jahresanfang bis Februar kann es ein wenig holprig im Betriebsklima zugehen, doch Sie können alle Differenzen aus der Welt schaffen. Im Frühling geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand, Sie sind motiviert. Im Juli schwirren in Ihrem Kopf jede Menge Ideen rum? Behalten Sie sie erst mal noch für sich, Ihre Vorgesetzten und Kollegen sind noch nicht soweit. Der September eignet sich besser. Ab Oktober können Sie einfach jeden von sich überzeugen - Venus und Jupiter helfen Ihnen dabei.

In Sachen Geld herrscht in der ersten Jahreshälfte ein ständiges Auf und Ab. Sie haben eigentlich ein ganz gutes Händchen, doch können immer wieder unvorhergesehene Kosten auf Sie zukommen. Die letzten beiden Juniwochen sollten sie nutzen, das werden ihre besten Geldwochen des Jahres. Es ergeben sich tolle Chancen, die es zu ergreifen gilt. Danach wird es immer besser, im Oktober sorgen auch noch Merkur und Jupiter für tolle Gewinne.



Ihre Gesundheit 2016: Das wird ein entspannter Start ins neue Jahr. Venus steigert bei Ihnen im Januar und Februar das Verlangen nach Erholung - und die gönnen Sie sich auch. Im März und April werden Sie dafür unruhiger: Jetzt möchten Sie sich austoben, sich sportlich betätigen.

Im Mai bekommen Sie von Mars und Saturn eine Extraportion Ausdauer und Durchhaltevermögen. Selbst nach einem anstrengenden Tag möchten Sie sich immer noch bewegen. Im Juni und Juli packt Sie das Fernweh: Jetzt ist die perfekte Zeit für einen Urlaub oder zumindest kleinere Ausflüge.

Im September fühlen Sie sich am fittesten. Das muss gar nicht heißen, dass Sie die ganze Zeit Sport machen wollen. Sie fühlen sich einfach gesund, ausgeglichen und bereit, jede Hürde zu nehmen. Auch kurieren Sie kleine Zipperlein aus. Und diese gute Verfassung hält auch noch bis zum Ende des Jahres an.

