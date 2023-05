Sie sind der Gewinner dieser Woche! Der magische Neumond des großen Neubeginns in Ihrem Sternzeichen und dann noch die Sonnenfinsternis. Schreiben Sie auf, was Sie erreichen wollen, von was Sie träumen. Sie müssen Ihre Wünsche stets vor Augen haben.

Wie die Glücks-Sonne Sorgen vertreibt: Sie hat einen sehr starken, übermächtigen Einfluss auf Sie. Alles, was Sie tun, scheint von einer inneren Kraft gelenkt zu werden. Sie bringen eine neue Ordnung, eine neue Klarheit in die Finanzen, die vielleicht in letzter Zeit etwas Probleme machten. Jetzt wissen Sie genau, was zu tun ist, um an Geld zu kommen.

Wie sie Ihnen neues Glück bringt: Sie erleben die kleinen Wunder des Alltags. Glückliche Fügungen, die Ihnen viel Geld zuspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, spielen Sie im Lotto, und wagen Sie auch mal was. Sie werden keine Verluste einstecken müssen, nur Gewinne.

Wann sie Ihnen die zweite Chance gibt: Ihr Leben kommt wieder in geregelte Bahnen, das ist sicher, darauf müssen Sie bestimmt nicht warten. Sie gewinnen an allen Fronten.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

