Das schönste und wichtigste Geschenk, das Sie bei Ihrer Geburt vom Leben erhalten haben, ist ein Geist, der in Ihnen wohnt und über Ihr Leben wacht.

Wie ein Wächter an einem wichtigen Gebäude alle Personen überprüft, die in das Haus hinein möchten, achtet Ihr Geist darauf, dass nichts Falsches von außen in Sie hineingelangt. Sie sind also sicher. Genauso achtet Ihr Wächter aber auch darauf, dass aus Ihnen nichts hinausgeht in die Welt, was Ihnen schaden könnte. Dieser ungeheuer wichtige Geist-Wächter sorgt nicht nur für Sie, sondern Sie können ihn auch für andere einsetzen.

Deswegen sind Sie so wichtig in unserer Welt, weil Sie anderen helfen, sich nicht zu übernehmen oder sich zu überfordern. Aber, Sie müssen Ihren Geist-Wächter pflegen, ihn ehren, achten und ihm vertrauen. Sie müssen lernen, auf ihn zu hören. Er weiß, was gut für Sie und andere ist. Er ist Ihr wichtigster Freund .

