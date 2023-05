Jeder Mensch besitzt ein Herz. Aber das Ihrige ist besonders groß, denn in ihm ist die Kraft der Sonne. Deswegen können Sie mehr als alle anderen Sternzeichen strahlen und auf diese Weise anderen etwas vom lebendigen Glück der Sonne vermitteln.

Diese Gabe ist das Geschenk der Sterne. Sie haben es, und Sie brauchen nichts dafür zu tun. Mit dieser Sonne im Herzen werden Sie nie wirklich unglücklich sein. Selbst wenn es einmal dunkel wird, geht die Sonne wieder auf. Aber Sie müssen dieses Geschenk auch achten und würdigen. Es geht sonst verloren.

Was Sie tun können: Wann immer die Sonne am Himmel steht, breiten Sie in Gedanken – oder auch wirklich – Ihre Arme aus, so als würden Sie nach der Sonne greifen und sie hereinlassen in Ihr Herz. Was Sie nie dürfen, ist, daran zweifeln, dass Sie ein Geschöpf der Sonne sind. Wenn Sie beginnen, Ihren eigenen Willen höher zu achten, versündigen Sie sich an Ihrem wichtigsten Gut und verlieren es.

