Jungfrau: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für die Jungfrau: Merkur ist Ihr kluger Berater 2012 , Ihr guter Geist, der Ihnen Ihre alten Fehler vor Augen führt, Sie reifer, abgeklärter werden lässt. Sie ruhen in sich, lassen die Dinge reifen, bevor Sie anpacken. Aber wo immer Sie anpacken, tun Sie es mit ganzer Kraft, hetzen durchs Leben, treffen schon im Januar wichtige Entscheidungen, wenn Merkur Sie ab dem 8. beflügelt, ergreifen die Chance im Job , die sich in den ersten beiden Märzwochen bietet, erkennen die günstige Gelegenheit, die nach viel Geld duftet, die sich Ihnen im Mai bietet.

Und das Konto jeder Jungfrau, die sich richtig verhält, anwachsen lässt. Ja, Sie werden am Ende des Jahres 2012 auf alle Fälle mehr Geld haben als am Anfang, viel mehr. Denn Sie haben auch noch im Oktober die Chance für ein einmaliges Geschäft oder erleben einen plötzlichen Glücksmoment. Die unerwartete Erbschaft, der Gewinn aus einer alten, längst vergessenen Aktivität. Eine einmalige kosmische Energie gibt Ihnen die Kraft für all diese Aktivitäten: Neben Jupiter, der Sie bis zum 10. Juni verhätschelt, neben Merkur, der Sie antreibt, neben Saturn, der ab dem 5. Oktober im Sextil Ihre Position stärkt, erleben Sie einen Mars, der von Januar bis Juni durch Ihr Sternzeichen tanzt.

Einmalig! Das gibt Ihnen nicht nur enorme Kampfkraft, sondern macht Sie auch noch topfit und kerngesund. Und die Liebe? Auch traumhaft. Glücksmomente im März, September, Oktober und November.

