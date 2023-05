Löwe: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Löwen: 2012 steht Ihnen die ganze Welt offen. Merkur ist Ihr Manager, der Sie im Januar noch vertröstet, wenn es auf Ihrem Konto düster ausschaut, der aber im Februar schon ein paar Euro mehr einbringt und Sie dann im April zu einem Berufswechsel überreden will. Ganz was Neues, ganz was Ungewohntes, aber die besten Chancen. Ja, das ist Ihre große Herausforderung 2012. Nicht nach hinten schauen, nur nach vorne und alles wagen. Sie schaffen es. Sie treffen die richtige Entscheidung, nachdem Neptun am 3. Februar bereits aus Ihrem Dunstkreis abgezogen ist, Sie nicht mehr blendet und täuscht, wie in den letzten 15 langen Jahren.

Manager Merkur verbindet Sie auch Mitte Juli mit mächtigen Freunden, die Ihre Fähigkeiten erkennen, Sie unterstützen und ganz nach oben schieben, was Ihrem Karma entspricht. Und jetzt klappt es auch mit der Liebe. Sie entdecken nach einer Krise im August, nach heftigen Auseinandersetzungen im Oktober (Ihr schwierigster Monat, am besten verreisen ) ein Glück, das Sie so nicht kannten: Gemeinsam mit jemand das Leben entdecken, Zufriedenheit spüren und einfach das Gefühl genießen, zusammenzugehören.

Im November erleben Sie dabei einen Höhepunkt Ihrer Beziehung, rücken noch näher zusammen. Das große Glück ist nahe, auch wenn Sie in dieser Zeit zu viel Geld ausgeben, das Ihnen ein rückläufiger Merkur aus der Tasche zieht. Aber inzwischen verdienen Sie ohnehin genug.

