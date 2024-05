Diese 3 Sternzeichen können sich im Juni 2024 unsterblich verlieben!

Der Juni bietet uns mit Jupiter in den Zwillingen und der Zwillinge-Saison bereits zwei machtvolle und positive Konstellationen am Sternenhimmel. Doch auch von der Zwillinge-Venus, die seit dem 23. Mai herrscht, können wir profitieren. Sie bringt uns vor allem mehr Leichtigkeit und Spontanität in unser Liebesleben und hilft dabei, besser zu kommunizieren und neue Kontakte zu knüpfen. Wenn Venus dann am 17. Juni weiter in den gefühlvollen Krebs zieht, herrscht eine sehr gefühlvolle Atmosphäre und romantische Liebesmomente sind garantiert.

Drei Sternzeichen geht es jedoch sowohl mit Venus in den Zwillingen als auch mit Venus im Krebs rundum gut. Während sich alle über wunderbare Liebestage freuen dürfen, haben vor allem die Singles unter ihnen die besten Chancen, um sich endlich Hals über Kopf zu verlieben. Erfahren Sie hier, auf welche Sternzeichen im Juni 2024 das große Liebesglück wartet.

