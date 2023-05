Jupiter-Horoskop: So schön wird Ihr Leben

Das Glück ist so gerecht verteilt wie selten zuvor. In der ersten Jahreshälfte haben sechs Sternzeichnen mehr von ihrem Jupiter. In der zweiten können die anderen sechs mit glücklichen Gelegenheiten rechnen...

Das Merkur-Jahr bringt mehr Geld. Es schenkt uns die richtigen Worte, die stichhaltigsten Argumente, um Menschen von uns selbst zu überzeugen. Aber Merkur alleine steigert nur unsere Fähigkeiten, schärft unseren Geist. Jupiter bringt uns die richtige Gelegenheit, den glücklichen Moment, diese Fähigkeiten auch richtig anzubringen.

Sie werden 2012 manchmal über Zufälle staunen, die Glück in Ihr Leben tragen, die Sie das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun lassen – das mag zwar so erscheinen, aber das sind keine Zufälle. Es sind Chancen, die Ihnen Jupiter schickt, der die richtigen, wichtigen Wendungen in Ihrem Leben einfädelt.

Nehmen wir mal ein Beispiel: Sie hatten einen genialen Einfall, der die gesamten Arbeitsabläufe in Ihrer Firma verändern und verbessern kann. Ihr Chef hat nie Zeit. Was tun Sie also mit Ihrem Einfall? Papierkorb? Der Zufall treibt Ihnen Ihren Chef in die Arme, er setzt sich in der Kantine neben Sie.

Ein Zufall? Bestimmt nicht. Jupiter war es.

Aber Jupiter stiftet auch andere Zufälle, ganz einfache, schier banale. Sie werden zufällig mit ein paar Zahlen konfrontiert, die Sie im Lotto spielen und...

Lesen Sie im Jupiter-Horoskop, was für glückliche Wendungen es in Ihrem Leben geben wird. Das ist unsere Oster-Botschaft.