Jupiter-Horoskop: Wunderkraft Optimismus

Glücksplanet Jupiter verbindet sich am 19. November mit dem Herrn der Kampfkraft, Mars, im Sextil. Das weckt unseren Optimismus! Lesen Sie in Ihrem persönlichen Jupiter-Horoskop, was Sie mit Ihrem Optimismus erreichen.

Optimismus, der positive Gedanke ist jetzt alles. Seine Wunschkraft wird eine neue Dimension erreichen, wenn am Freitag, den 22. November, die Sonne in den Schützen hinüberwandert – das Sternzeichen, in dem Jupiter deheim ist.

Das positive Denken hat eine magische Energie. Kleben Sie jetzt nicht an altem Groll. Befreien Sie sich davon. Treten Sie engagiert, offen und gradlinig für Ihre Ziele ein. Optimismus bringt jetzt den Erfolg!Ihr persönlicher Jupiter wird Ihnen dabei helfen.

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Mit dieser Info lesen Sie dann Ihr Jupiter-Horoskop.