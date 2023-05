Kann Venus uns die wahre Liebe schenken?

Zumindest bringt Venus nicht für alle Menschen die große Liebe. Das wäre ja auch zu schön, wenn innerhalb von einer Woche alle Singles auf der Suche plötzlich unter die Haube kämen. Nein, das kosmische Klima in dieser Woche ist für Herzensangelegenheiten zwar günstig und bereitet den Boden für vielversprechende Begegnungen, aber das allein würde nicht reichen.

Das persönliche Horoskop der beiden Beteiligten muss schon in Resonanz zu den Aspekten gehen, sprich, die für den Themenbereich wichtigen Horoskopfaktoren müssen eine Verbindung zu den Konstellationen eingehen. Wenn das nicht der Fall ist, kann sich zwar durchaus ein Flirt oder gar eine Beziehung ergeben, aber nicht unbedingt die große Liebe.

Und dann kommt noch etwas dazu: Man muss auch wirklich den Wunsch haben, die große Liebe zu finden. Es sagt sich immer so leicht: „Ach, würde ich doch nur endlich die große Liebe finden ...“ Besonders dann, wenn man am Samstagabend wieder einmal allein vor dem Fernseher sitzt, während die anderen ausgehen oder sich an den Partner kuscheln.

Für die große Liebe muss man aber bereit sein, man muss vielleicht sogar etwas dafür opfern. Manche richten sich in ihrem Singleleben so gut ein, dass der Terminkalender aus allen Nähten platzt: Freunde treffen am Dienstag, Joggen am Mittwoch, Töpferkurs am Donnerstag ... Da heißt es dann Abstriche machen, die eine oder andere Aktivität zurückstellen.

Es ist auch möglich, dass dem Partner die Möbel nicht gefallen oder dass man wegziehen, einen neuen Job finden muss – was einem bei der großen Liebe erstaunlich leichtfällt, wohl gemerkt. Trotzdem ändert sich das Leben, wie man es gewohnt ist und dazu gehört dann schon Offenheit und Kompromissbereitschaft.

Und noch etwas gehört dazu: Mut. Den brauchen vor allem diejenigen, die schon ein paar unglückliche Beziehungen hinter sich haben. Warum den Seelenfrieden, den man sich jedes Mal wieder so mühsam zurückholen musste, erneut aufs Spiel setzen? Die Venus im Skorpion jedenfalls verlangt, dass man nicht lange überlegt. Alles oder gar nichts. Das kann für manche dann doch zu viel verlangt sein...