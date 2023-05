Krebse sind Wasserzeichen und insofern der Welt der Magie sehr nahe. Bei Kindern ist diese Nähe noch ganz deutlich zu spüren. Allerdings werden auch sie durch die Erziehung in unserer rationalen Zeit davon abgehalten, diese Gabe auch mit hineinzunehmen in die Welt der Erwachsenen. Was ihnen hilft, sich wieder daran zu er­innern, sind Meditationen und Beschäftigung mit Tarot, Astrologie und anderen spirituellen Methoden.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop