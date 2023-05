Solange Löwen Kinder sind, leben sie noch ganz in einer magischen Welt. Aber nur wenigen gelingt es, ihre Gabe mit hineinzunehmen in ihr Erwachsenenleben. Aber es fällt ihnen auch nicht schwer, sich wieder zurückzubesinnen und Kontakt aufzunehmen. Besonders leicht gelingt ihnen das dann, wenn die Sonne wie jetzt im Tierkreiszeichen Skorpion weilt. Jetzt öffnen sich Türen in die Welt der Magie und in frühere Leben.

