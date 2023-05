So kann Magie Ihr Leben bereichern!

Skorpion-Geborene, so sagt die Astrologie, haben Verbindung zur Magie. Das muss man aber genauer untersuchen, damit man in keine falsche Richtung denkt. Skorpione können auch nicht zaubern, womöglich Geld vom Himmel regnen lassen oder jemanden, den sie nicht mögen, verhexen.

Ihr tatsächliches, magisches Potenzial besteht darin, dass sie besonders durchlässig sind. Man kann sagen, sie besitzen ein besonderes Organ, häufig heißt es, sie haben den sechs­ten Sinn. Daher werden Skorpione gute Therapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter, aber genauso auch Verführer, weil sich die Möglichkeit, etwas Besonderes zu erspüren, auch dazu benutzen lässt, andere zu manipulieren.

Bei manchen Skorpionen, geht diese Durchlässigkeit nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Das bedeutet, dass ihnen ihr Unterbewusstsein zugänglich ist. Dieser Bereich ist riesengroß. Nach Sigmund Freud ist unser Unterbewusstsein siebenmal so groß wie das, was unser Bewusstsein erfassen kann. Und auch das ist noch nicht alles.

Ihre Durchlässigkeit reicht so weit, dass sie auch frühere Leben mit einbeziehen kann. Skorpione haben einen Zugang zur Vergangenheit ihrer Ahnen und können Kräfte aus früheren Leben in ihr jetziges Leben hereinholen. Die Astrologie be­haup­tet sogar, Skorpione könnten mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen.

Nun mag vielleicht der Eindruck entstehen, man müsste ein Skorpion sein, um sich die Welt der Magie zunutze machen zu können. Das ist völlig verkehrt. Ein Mensch besteht ja nicht nur aus seinem Sternzeichen, sondern aus seinem gesamten Horoskop, das sich aus zwölf Tierkreiszeichenabschnitten zusammensetzt.

Das bedeutet, dass jeder Mensch eine „Portion Skorpion“ in seinem Horoskop hat und damit auch eine „Portion Magie“. Wie stark dieser Anteil ist, erkennt ein Astrologe, wenn er das ganze Horoskop betrachtet. Aber noch wichtiger ist, ob man selbst offen ist für die Magie. Denn unsere Welt ist rational und räumt der Magie kaum einen Platz ein.

