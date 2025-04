Der Waage-Vollmond am 13.04.2025 führt 4 Sternzeichen auf den Glückspfad!

Wunder gibt es doch und das wird Ihnen unter diesem Vollmond noch einmal deutlich bewusst, lieber Löwe! Vertrauen Sie auf die besonderen Energien, die mit diesem Mond einhergehen, und sprechen Sie Ihre Wünsche offen aus. Der Mond hört Sie und schenkt Ihnen bei einer wahren Herzensangelegenheit seine volle Unterstützung.

Sie können Ihre Vorhaben entschieden durchsetzen und sämtliche Termine verlaufen an diesem Vollmond-Tag ganz zu Ihrer Zufriedenheit. Übertreiben Sie es aber bitte nicht in Ihrem Elan und widmen Sie sich speziell am Vollmondabend mehr Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit. Wem es schwerfällt, zur Ruhe zu kommen, kann sich bei sportlichen Aktivitäten auspowern.

